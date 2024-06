Pappataci, un serio pericolo per te e i tuoi pet | Proteggi la tua casa con questi 3 repellenti economici e green

I pappataci possono essere una piaga che fa male a voi ma soprattutto ai vostri cani. Ecco i rimedi naturali per combatterli…

Conosciuti anche con il nome di flebotomi, i pappataci possono essere molto pericolosi per gli esseri viventi. Questi insetti che si spostano volando, infatti, causano danni sia ai nostri animali domestici che a noi.

Non agiscono in maniera indiscriminata sia di mattina che di sera. Infatti, sono generalmente più attivi durante la sera o la notte, quando non c’è più il sole. Risultano pericolosi soprattutto per i cani, in quanto in grado di veicolare la leishmaniosi, una patologia che può avere anche esiti letali.

Dunque è importantissima in questo frangente la prevenzione, in modo da proteggere il proprio cane da un possibile attacco di questi parassiti.

Fortunatamente, esistono dei metodi naturali che ci aiutano a contrastare la loro diffusione e mettere in salvo i propri animali domestici. Scopriamo insieme quali sono nel corso dell’articolo…

Pappataci: ecco perché sono pericolosi

I pappataci crescono e si riproducono arrivando a infestare luoghi che sono principalmente caldi e umidi. Solitamente colpiscono maggiormente nei mesi estivi, pungendo la propria vittima con un piccolo aculeo. Le loro punture hanno effetti diversi a seconda dei soggetti colpiti. Infatti, possono spaziare dal causare semplice irritazione e fastidioso prurito, fino a infettare con agenti patogeni deleteri per la salute.

Se questo vale anche per l’uomo, il pericolo maggiore riguarda i cani. Infatti, in questo tipo di animale può causare l’insorgere della leishmaniosi. Questa patologia è molto rischiosa per i cani. I sintomi più comuni sono la febbre, la perdita di peso e alcune lesioni alla cute del cane. Tuttavia, a un certo punto la situazione può degenerare e danneggiare gli organi interni. Per questo motivo è importante imparare a riconoscere la malattia fin dai primi sintomi. Ma soprattutto, prevenirla.

Proteggere il proprio pet dalle punture dei pappataci

Esistono dei metodi per proteggere i cani dai pappataci che sono naturali e anche economici. Per questo motivo possono essere facilmente impiegati all’interno delle nostre case. Si tratta di tre piante molto comuni e usare: il timo, il geranio e il rosmarino.

Il timo ha un odore che risulta repellente per diversi insetti, tra cui i nostri odiati pappataci. Avere questa pianta darà inoltre anche un ottimo aroma agli ambienti, proteggendo il vostro cane dai parassiti. Il geranio, grazie al suo odore intenso, allontana i pappataci. Infine, anche il rosmarino svolge bene il compito di repellente naturale ed è anche molto utile in cucina.