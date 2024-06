Border collie, se pensi che sia la razza più intelligente ti sbagli di grosso | Il peloso più smart potrebbe essere proprio il tuo

Se hai sempre pensato che la razza di cane più intelligente fosse il Border Collie, ti sbagli. Infatti, è questa la più dotata che esiste…

Solitamente, se si pensa una razza canina molto intelligente è comune pensare immediatamente al Border Collie.

Infatti, questa tipologia di cani ha sempre dimostrato di avere ottime doti di apprendimento e di obbedienza. Un’altra caratteristica di cui non difetta è la capacità di lavorare alacremente, ed è anche questo il motivo per cui viene spesso utilizzato come guardia per le greggi di pecore.

Eppure, da alcune recenti ricerche è emerso che non è questa la razza più intelligente che esiste al mondo, pur piazzandosi in un’ipotetica top ten.

Difatti, ci sono altre razze che raggiungono ottimi risultati in materia di intelligenza canina, e uno di essi potrebbe già essere nella tua casa. In cima alla lista ci sono proprio loro.

Cos’è l’intelligenza canina

Prima di entrare nel vivo della comparazione tra le varie razze, va precisato cosa si intende per intelligenza. Infatti, il termine non deve essere confuso con quello che intendiamo quando valutiamo gli esseri umani. Per il cane, l’intelligenza è la capacità di eseguire dei comandi e di seguire le indicazioni degli esseri umani.

Esistono diversi tipi di intelligenza canina: quella adattiva, quella istintiva, quella funzionale e infine l’obbedienza. Dunque, in cima alla lista di un tipo di intelligenza possiamo trovare una razza, mentre per un’altra tipologia di intelligenza saranno in pole position altre razze di cane. Per esempio il Border Collie è un fuoriclasse per quanto riguarda l’intelligenza funzionale e l’obbedienza. Per questo motivo è un ottimo cane da lavoro. Non eccelle altrettanto, però, quando si tratta di capacità di adattamento e istintività.

Ecco qual è la razza più intelligente tra tutti i cani

Anche il Labrador Retriver è considerato assolutamente acuto, in quanto ha una grandissima intelligenza emotiva. Riesce a comprendere perfettamente le emozioni umane ed è infatti il candidato ideale per la pet therapy negli ospedali e nelle strutture riabilitative, specialmente se è a contatto con dei bambini.

Tuttavia, la razza più intelligente è il Belgian Shepherd Malinois, che viene utilizzato anche nelle operazioni militari o di Polizia. Infatti, questo cane ha una gran capacità di concentrarsi e risolvere i problemi. Dunque, abbiamo visto che l’apparenza spesso inganna e che, proprio come per gli esseri umani, l’intelligenza ha sempre molte sfaccettature. Dunque, anziché misurare l’intelligenza delle varie razze, occorrerebbe forse valutare le loro skills individuali.