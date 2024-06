Gatto e acqua, non credere alle leggende metropolitane: questa razza non solo sa nuotare, ma ama i tuffi alla follia

Ebbene sì, ci sono delle razze di gatti che non solo amano nuotare, ma sono anche abili tuffatori. Non credete quindi alle leggende metropolitane: non tutti i gatti odiano l’acqua.

Nei cartoni animati era classica la scena del gatto che appena vedeva l’acqua fuggiva terrorizzato, oppure se si bagnava accidentalmente tornava gocciolante sulla terra ferma, giurando feroce vendetta al nemico, quasi sempre appartenente alla razza canina.

In realtà i cartoni e i film in generale ci hanno spesso confuso le idee in merito ai felini e a che cosa potessero e non potessero fare. Un esempio: vi sfido a trovare un cartone degli anni ’90, dove non si veda un micio bere con gusto una ciotola di latte.

Siamo quindi tutti cresciuti con l’idea che dare il latte al gatto fosse naturale e salutare, ma in realtà se parlate con qualunque veterinario sarà egli stesso a dirvi che questa bevanda per il micione è paragonabile alla kryptonite per Superman.

E gli esempi sono innumerevoli, in quanto nei cartoni abbiamo visto spesso il gatto odiare a dismisura i cani, mentre in realtà alcuni felini dormono addirittura nella stessa cuccia con il “Caneto”, per citare Pets. E ancora: il gatti odiano l’acqua. Ma siamo sicuri? È proprio questo aspetto che oggi andremo ad analizzare.

Il gatto che ama nuotare e tuffarsi nell’acqua

Prima di proseguire, è bene fare una piccola precisazione: tutti i gatti sanno nuotare. È un gesto che fanno istintivamente, non devono neanche imparare a farlo, semplicemente spesso non vogliono e non amano farlo.

Un gatto, quindi, potrebbe annegare in acqua principalmente per due motivi; il primo, qualora trovasse degli ostacoli che gli impediscono di ritornare a galla o di nuotare a riva, e secondo, il freddo. L’ipotermia, infatti, è un valido motivo per cui il micione potrebbe non riuscire più a uscire dall’acqua.

Le razze feline che amano l’acqua

Come vi dicevamo, non credete alla leggenda metropolitana che vedrebbe tutti i gatti odiare l’acqua, perché resterete stupiti nel sapere che queste razze, invece, non solo amano nuotare allegramente, ma si tuffano anche di loro spontanea volontà.

Stiamo parlando del gatto Turco Van, del Bengala, dell’Angora turco e dell’Abissino. Queste razze amano proprio l’acqua in generale, tant’è che se fate una veloce ricerca online, troverete moltissimi video su questi micioni e sulle loro performances in acqua, stile Federica Pellegrini ai tempi d’oro della sua carriera di nuotatrice. Che dire? Queste razze in acqua sono tutte…”divine”!