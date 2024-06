Porcellino d’India, se emette questo verso preparati alla rissa | È il segnale inequivocabile che lo stai scocciando di brutto

Questo segnale del vostro porcellino d’India vi permette di capire che è fortemente infastidito. State molto attenti…

I porcellini d’India sono animali estremamente amati ed apprezzati come compagni domestici perché, oltre ad avere un aspetto molto buffo e tenero, sono anche sociali e affettuosi.

Proprio per questo motivo, però, riescono anche a comunicare bene le loro emozioni, facendo dei versi e dei rumori particolari. Infatti, quando sono in uno stato di malessere solitamente si lasciano sfuggire dei suoni che puoi imparare a riconoscere.

È molto importante farlo, perché in questo modo potrete cercare di mantenere il suo stato di benessere senza stimolarlo o disturbarlo nei momenti meno opportuni.

Per esempio, se il tuo porcellino d’india emette questo suono, allora significa che è particolarmente scocciato. Ecco cosa imparare e comprendere per gestire al meglio il tuo pelosetto.

Se fa questo suono significa che è infastidito

Il porcellino d’India è un vero comunicatore dei suoi stati emotivi, basta solo saperlo ascoltare. Per esempio quando è arrabbiato fa un verso che risulta essere molto peculiare. Inizia a digrignare i denti e a muovere rapidamente la mascella inferiore. Dovete stare molto attenti in questo frangente perché significa che è fortemente infastidito da qualcosa, e potrebbe anche reagire in modo inconsulto.

Spesso inizia a fare questo tipo di verso quando si trova in ambienti nuovi oppure quando trova un suo simile che non conosce o gradisce. Oppure, potrebbe essere proprio qualche vostro comportamento la causa del suo disagio. Saper interpretare la situazione è fondamentale. Se infatti l’elemento di fastidio non viene eliminato, probabilmente il vostro porcellino inizierà anche a produrre un rumore simile a un sibilo o vi mostrerà i suoi denti. Prendete questi gesti come dei segni di minaccia e interrompete immediatamente quello che state facendo.

Ecco cosa fa arrabbiare il porcellino d’India

Se il vostro porcellino d’india inizia a manifestare questi segni di fastidio è perché probabilmente lo state manipolando in maniera eccessiva e tende quindi a indisporsi. Infatti, le manifestazioni eccessive di affetto e gli stritolamenti non sono proprio così graditi a questo animale, nonostante sia estremamente amichevole.

Un’altra cosa che induce questo animale ad arrabbiarsi è veder arrivare un altro animale nel suo territorio, cosa che lo fa sentire minacciato. Anche i rumori troppo forti sono fastidiosi per questo animale, dunque prova a eliminare gli elementi troppo stressanti per lui dalla sua stanza, come televisione, stereo o persino gli scacciapensieri. In definitiva, devi imparare ad ascoltare questo animale e i suoi stati emotivi, in modo da poter evitare che lui si senta in pericolo.