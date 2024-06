Pet sitter, i suoi compensi sono sorprendenti: ecco quanto puoi guadagnare se metti a frutto il tuo amore per gli animali

Quanto può arrivare a guadagnare un pet sitter? I suoi compensi potrebbero convincerti a cominciare subito questo lavoro.

Alcune volte, l’amore indescrivibile che proviamo per gli animali può permetterci di guadagnare ingenti somme di denaro. È il caso dei pet sitter che, proprio come i baby sitter, si prendono cura dei nostri animali quando per un motivo o per un altro siamo fuori casa. Ma come diventare una figura simile? E a quanto ammonta il loro stipendio? Ecco tutte le risposte di cui probabilmente avevi bisogno.

Non c’è cosa più bella al mondo che lavorare con gli animali: degli esseri che non ci giudicano e ci apprezzano a prescindere da tutto.

I pet sitter sono coloro che si occupano degli animali quando un proprietario è fuori casa per motivi di lavoro o di svago. Questa figura può entrare direttamente dentro la tua dimora per nutrirlo e sopperire ad ogni sua esigenza. Su richiesta, può inoltre accompagnarlo fuori per fare delle lunghe passeggiate e permettergli di fare un po’ di attività durante la giornata. Insomma, si tratta sicuramente di un lavoro entusiasmante e che permette di stare a contatto con queste creature meravigliose.

Se anche tu stavi pensando di diventare un pet sitter, ecco tutto quello che dovresti sapere al riguardo.

Come diventare un pet sitter

A spiegare passo per passo tutte le informazioni necessarie è stata Brunella Minarini, una pet sitter bolognese, in un’intervista resa a Wamiz. La donna ha raccontato di come esistono delle scuole e corsi per diventare ottenere le relative certificazioni… Anche se esse non sono necessarie, poiché l’unico titolo da esibire di fronte ai proprietari è costituito dall’esperienza e dall’innato amore per il mondo animale! Per fare richiesta ci sono poi dei siti web in cui si può entrare in contatto con eventuali altri pet sitter e proprietari di animali.

Ma quanto può arrivare a guadagnare chi decide di fare questo lavoro? “I prezzi sono molto variabili e dipendono da diversi fattori, in primis dal tipo di servizio che si richiede..” ha spiegato la donna. Vediamo nel dettaglio di che cifre si parla…

Quanto guadagnano i pet sitter

Dopodiché, Brunella Minarini ha spiegato che in media un Pet Sitter viene pagato 5/10€ all’ora, mentre per un soggiorno in loco si può arrivare a guadagnare persino 40€ al giorno. Purtroppo però la concorrenza è alta e sono in molti quelli che sognano di diventare questa figura. “Si può fare pet sitting per cani, gatti, conigli, roditori, volatili pesci e tartarughe”, ha poi aggiunto la donna durante la sua intervista. Infine, ha consigliato di intraprendere questo mestiere soltanto nel caso in cui l’amore per gli animali sia veramente reale e di intrattenerli proprio come si farebbe con un bambino.

E tu eri a conoscenza di quanto possono arrivare a guadagnare queste figure? Forse potresti prendere in considerazione anche tu di diventare un pet sitter.