Gatto, se si comporta questo modo è il sintomo di un grave disturbo | Altro che capricci: non c’è un secondo da perdere

Il tuo gatto si comporta in questa maniera? Non sono capricci: dovresti piuttosto risolvere subito il problema.

I nostri gatti, alcune volte, potrebbero cambiare radicalmente il loro comportamento e diventare agitati e difficili da gestire. In alcuni casi non si tratta di capricci, ma piuttosto di un problema più profondo che non dovresti assolutamente sottovalutare. Ecco infatti cosa possono nascondere alcuni comportamenti del tuo micio e perché dovresti immediatamente prendere in mano la situazione.

Nonostante i gatti non abbiano il dono della parola, quando non stanno bene o c’è qualcosa che non va tendono subito a farcelo capire.

Quelle che però a noi possono sembrare delle semplici marachelle per attirare la nostra attenzione, possono nascondere in realtà un problema più grave: un disturbo comportamentale dato da una situazione di forte stress e tensione. Riconoscere i segnali è perciò fondamentale per evitare di far soffrire ulteriormente il nostro gatto e cercare di capire quale sia il fattore determinante di tale disagio.

Eccoti dunque elencati alcuni comportamenti che segnalano il suo malessere e come cercare di risolverli prima che sia troppo tardi.

Perché il tuo gatto può comportarsi così

Tra i principali segnali di un disturbo comportamentale troviamo sicuramente l’aggressività (che può essere verso un altro animale o verso il padrone). Tra le cause principali vi è sicuramente un cambiamento, che deve aver generato stress nell’animale. Anche un’eccessiva vocalizzazione e dei comportamenti compulsivi, come leccarsi abitualmente o mordersi la coda, dovrebbero convincerti a contattare un veterinario o un comportamentalista. Potresti inoltre creare un ambiente più sicuro e stimolante per il tuo gatto, ricco di giochi e divertimenti.

Oltre però a questi segnali, ne esistono altri che non dovresti più sottovalutare nel tuo animale.

Cos’altro può indicarti che il tuo micio sta soffrendo

Se il gatto dovesse cominciare a urinare o defecare fuori dalla lettiera improvvisamente, allora c’è qualcosa che non va. L’animale potrebbe infatti essere innervosito dalla mancanza di pulizia o a causa di un cambiamento dell’ambiente circostante (i gatti sono infatti degli incredibili abitudinari). Un ulteriore cambiamento che dovrebbe allarmarti è la mancanza d’appetito, o viceversa. In entrambi i casi, il gatto potrebbe essere stressato, oppure avere dei problemi di salute. Se dovesse smettere improvvisamente di mangiare potrebbe essere depresso, malato o stressato e, proprio per questo, è bene agire tempestivamente.

Insomma, non sottovalutare questi disturbi comportamentali del tuo amico a quattro zampe e prenditi cura della sua salute.