Cani, altro che vista in bianco e nero | Finalmente la verità: questo è l’unico colore che non riescono a percepire

Come vedono veramente i cani? Altro che in bianco e nero! C’è solo un colore che proprio non riescono a percepire. Ecco quale.

Chiunque possegga un quattro zampe dentro casa si sarà chiesto almeno una volta come vede il mondo dai suoi dolcissimi occhietti. Esiste una falsa credenza al riguardo, ossia che i nostri pelosi possono vedere soltanto in bianco e nero. Si tratta tuttavia di una cosa non vera, in quanto i nostri cani non riescono a percepire soltanto un colore. Ecco quale nello specifico.

Tutti sappiamo alla perfezione che i cani, al contrario degli esseri umani, non vedono esattamente nella stessa maniera.

Hanno infatti dei fattori caratteristici e delle capacità che purtroppo noi esseri umani non possediamo. Per diverso tempo si è creduto che i cani vedessero il mondo in bianco e nero, come se fossero immersi in un film degli anni ‘30. Si tratta tuttavia di una falsa credenza, smentita dagli esperti e che ha sicuramente lasciato a bocca aperta molti appassionati di questi animali.

Nel seguente articolo potrai infatti scoprire l’unico colore che i nostri cani non riescono a percepire e quali sono invece tutte le caratteristiche della loro vista.

Quale colore i cani non riescono a percepire

La vista di noi esseri umani è particolarmente sensibile a tre colori: il rosso, il blu e il verde. I cani, invece, attraverso le cellule della loro retina sono “attratti” dal blu e dal giallo. La loro visione viene infatti definita bicromatica e, proprio per questo, esistono diversi cartoni ideati per questi animali che vedono come protagonisti questi due colori. Al contrario nostro, però, questi quattro zampe non riescono proprio a percepire il colore rosso.

Se quindi dovesse essere il tuo colore preferito e hai tappezzato casa con questa tonalità, sappi che il tuo cane probabilmente non la percepirà nemmeno.

Le caratteristiche della loro vista

Grazie alla loro vista, i cani hanno la capacità di prendere le adeguate distanze. Hanno infatti una visione periferica (data la posizione dei loro occhi) che ricopre ben 240 gradi. Come se non bastasse, essi hanno la capacità di mettere a fuoco gli oggetti di cui sono più attratti e differenziarli da altro. I cani sono inoltre particolarmente sensibili al movimento e, stando ad alcuni studi, potrebbero accorgersi di animali o oggetti in movimento anche a distanze molto elevate.

Insomma, smettila di credere che il tuo cane possa vedere soltanto in bianco e nero. La sua vista, al contrario, è ben sviluppata… eccezion fatta per il rosso!