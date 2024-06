Farfalle, ecco il segreto per attirarle a te | Così il tuo giardino (oppure il tuo balcone) diventerà un’oasi di bellezza

Sei un amante delle farfalle e vorresti attirarle sempre a te? Ecco il segreto per rendere il tuo giardino o il tuo balcone assolutamente fatato.

Le farfalle sono degli insetti affascinanti e in grado di sorprenderci a ogni sguardo. Grazie ai loro incredibili colori, esse rappresentano uno spettacolo a tutti gli effetti. Se anche tu sogni un giardino o un balcone ricco di questi insetti, allora sappi che esiste un segreto per attirarle. Soltanto in questo modo potrai rendere i tuoi spazi esterni autentiche oasi di bellezza e di pace.

Per quanto gli insetti possano spaventarci e innervosirci, è difficile non rimanere affascinati dalla maestosità delle farfalle.

Questi animali hanno infatti delle ali colorate e sempre diverse l’una dall’altra, le quali sprigionano bellezza a ogni battito. Se anche tu se un grande appassionato di questi insetti, allora forse dovresti leggere le prossime righe. Potrai infatti scoprire quali piante sono maggiormente consigliate per attirare le farfalle nel tuo giardino o nel tuo balcone. Soltanto in questo modo i tuoi spazi esterni diventeranno delle vere e proprie oasi di relax e colori.

Ecco dunque nel dettaglio quali piante acquistare la prossima volta che andrai dal tuo fioraio di fiducia.

I colori che attirano le farfalle nel nostro giardino o balcone

Ebbene sì, questi meravigliosi insetti sono particolarmente attratti da alcuni colori: il giallo, l’arancione, il rosso, il viola e il rosa. Come se non bastasse, è consigliato acquistare delle piante autoctone, ossia naturalmente presenti nella nostra Nazione. In questo modo le farfalle riconosceranno la loro fonte di cibo preferita e si avvicineranno sempre più al tuo giardino. Tra queste piante potrai trovare ad esempio: il girasole, la salvia, le rose, la lavanda, i gerani e alcune tipologie di giglio.

Il colore e le piante autoctone non sono però le uniche preferenze di questi bellissimi insetti.

Cos’altro fare per attirare le farfalle

Oltre a queste piante, le farfalle vanno pazze per tutte quelle che sprigionano un forte odore durante il giorno, quando sono più attive. Visto poi il loro apparato boccale (che ha una forma simile a quella di una cannuccia), questi insetti prediligono i fiori a forma di tubo. Insomma, se vuoi rendere il tuo giardino o balcone un’oasi con moltissime farfalle, allora assicurati di scegliere adeguatamente queste piante e vedrai che in pochissimo tempo arriveranno.

Che aspetti quindi ad acquistarne almeno una decina? Soltanto così potrai vedere ogni giorno intere flotte di farfalle nei tuoi spazi esterni.