Gatto, se lo fai salire sul tuo letto stai giocando alla roulette russa | Questo parassita invisibile è sempre in agguato

Quando il tuo gatto dorme sul letto, se non protetto in maniera adeguata, rischierà di trasmettervi un parassita invisibile che è sempre in agguato. I segni sono inconfondibili.

La bellezza di avere un gatto in casa, solo chi ce l’ha sa cosa voglia dire. Diciamo che dietro a questo maestoso animale si celano dietro le più assurde credenze e stereotipi. Ovviamente questo quattro zampe è molto diverso dal cane, il quale vi dimostrerà il suo affetto in maniera sicuramente più diretta ed espansiva.

Ma questo non vuol dire che il gatto non ami il suo umano preferito, anzi, tutto il contrario. Ci sono segnali particolari che vi trasmette, per farvi capire ciò che prova. Vi segue ovunque, preferisce venire a dormire con voi nel letto, vi mordicchia, vi tira le sue inconfondibili testate, vi fa l’occhiolino quando vi vede.

Vi fa le fusa, appena vi sedete vi usa subito come sofà e inoltre fa “la pasta” sulle vostre ginocchia. Questi e altri segnali sono tipici del gatto che tiene molto al suo proprietario. Inoltre, alcuni sospettano che al gatto interessi più la casa anziché chi ci vive dentro, e anche questo non è corretto.

Prima di spiegarvi il perché, sappiate che ogni volta che il vostro micione viene a dormire con voi sul letto, potrebbe trasmettervi un particolare parassita. Soprattutto se non è protetto adeguatamente, con le diverse precauzioni che si possono prendere.

Cosa succede quando il gatto dorme sul letto?

Come dicevamo, molti pensano che il gatto ami soltanto l’ambiente circostante, e non gli umani che ci vivono dentro. Partiamo dal presupposto che sì, diversi gatti sono territoriali: segnano e proteggono la loro abitazione. Ma se fanno questo è anche perché all’interno ci siete voi.

Non è vero che il gatto non si affeziona: ci sono diversi studi che dimostrano il contrario, tra di essi anche il documentario di Netflix, che vi consigliamo, che si concentra proprio sul gatto. Come vedrete in quell’esperimento, nonostante i diversi stimoli che l’ambiente circostante gli offriva, il felino preferiva sempre correre dalla sua umana preferita.

Bisogna sempre proteggerlo

Molti pensano che un gatto che vive in casa è un animale che non ha bisogno né di vaccini né della profilassi antiparassitaria. Ecco, non c’è nulla di più sbagliato, in quanto in primis un animale deve essere sempre sottoposto al vaccino per evitare che possa prendersi malattie mortali.

In merito all’applicazione dell’antiparassitario, sappiate che il gatto va sempre protetto, anche perché quando dorme nel letto con voi rischia di attaccarvi le classiche pulci dei gatti. Questi parassiti mordono non solo il gatto ma anche gli esseri umani. Il segnale tipico sono la comparsa di morsi piccoli, rossi e anche pruriginosi. Questo accade perché questi parassiti mordono anche noi e, quando l’ospite non è nei paraggi, potrebbero anche decidere di trasferirsi sul nostro cuoio capelluto e mettere su famiglia da lassù. Per questo il gatto protetto è un gatto sicuro per tutta la famiglia!