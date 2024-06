Passeggiate con il cane, segui questa regola e lo manterrai felice e in salute: gli orari contano eccome

La passeggiata con il vostro cane è un momento della giornata molto importante: per fare in modo che sia felice e che resti in salute, dovrai seguire queste regole.

Chi ha un cane in casa lo sa: che ci sia il sole, la pioggia, la neve o il vento, il nostro Fido dovrà necessariamente uscire fuori di casa per fare la sua sgambata quotidiana e i suoi bisogni. Questa è una delle prime cose che ogni essere umano che decide di adottare un pet deve avere ben chiaro in testa.

Il cane non necessita solo di coccole, ma ha dei bisogni che richiedono impegno e costanza. Inoltre, sfatiamo la leggenda che al nostro amico a 4 zampe basti uscire 5 minuti per fare i bisogni e stop, perché non è così. Un cane per essere felice deve poter passeggiare e correre, giocare con i suoi simili e stare fuori più di un’ora se non di più, nel corso della giornata.

Ricordatevi che voi in casa avrete molte cose da fare, ma lui no… E se non troverà i corretti stimoli, oltre ad essere invaso dalla noia – e no ci dispiace, non lo vedrete mai ballare a ritmo delle note di Angelina Mango – inizierà ad essere triste, depresso e non farà altro che dormire tutto il giorno.

Per questo oggi vogliamo darvi un’indicazione che potrebbe aiutarvi a capire un po’ di più il vostro amico a 4 zampe. Ecco quante sono le volte in cui un cane dovrebbe poter sgambettare fuori casa.

Quante volte il cane deve poter passeggiare?

Il cane è un animale tendenzialmente molto abitudinario: avere una routine per lui è qualcosa di rassicurante, in quanto saprà cosa aspettarsi dalla giornata, evitando quindi picchi di ansia. Sarebbe meglio, quindi, fissare degli orari fissi nei quali uscire, ma se non sempre si possono rispettare e si sfora, non è sicuramente un dramma: alla fine al vostro amico a 4 zampe interesserà passare del tempo con voi.

Quindi, mettete via il telefono e interagite con lui, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro, nella quale il pet avrà atteso con ansia il vostro ritorno. Ricordatevi sempre che il cane ha bisogno di passeggiare, correre nelle aree cani, giocare con gli altri e fare esperienze divertenti, cambiando talvolta anche il tragitto.

Un cane in buona salute

Detto ciò, per evitare fastidiosi cistiti legate alla pipì troppo a lunga trattenuta, il vostro cane dovrà uscire come minimo 3 volte al giorno. L’ideale sarebbe la mattina appena svegli, il pomeriggio e la sera prima di andare a dormire.

Un cane giovane e in perfetta salute dovrebbe poter essere soddisfatto con questo numero di uscite, a patto che non durino solamente 5 minuti. Naturalmente poi ogni animale è a sé: c’è chi necessita di uscire più spesso, in base anche all’età. Infatti, cuccioli e cani anziani riusciranno a trattenere meno la minzione.