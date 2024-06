Aiuto, ho smarrito il gatto! Stop al panico a segui le dritte degli esperti: così rabbraccerai il tuo micio a tempo di record

I gatti amano di certo moltissimo la loro indipendenza, ma a volte possono perdersi. Ecco come fare per ritrovarli…

Chi ha il gatto come animale domestico sa bene quanto questo animale ami la sua indipendenza e i suoi spazi. Infatti, spesso i gatti domestici desiderano passare anche del tempo all’aperto e andare a esplorare in giro. Tale abitudine, però, talvolta può rivelarsi pericolosa, in quanto il gatto potrebbe perdersi o essere investito.

Per questo motivo sarebbe sempre meglio cercare di tenere il gatto all’interno di un perimetro in cui può essere attenzionato e non lasciarlo vagare in libertà. Non sempre è possibile, proprio in virtù della capacità del gatto di infilarsi ovunque e scorrazzare in giro.

Se hai un gatto, sicuramente anche tu avrai vissuto i momenti di panico in cui non riesci a trovarlo da nessuna parte. Nel caso questa cosa sia successa ora, non preoccuparti. Probabilmente il tuo gatto si è nascosto dentro casa o in giardino: questa specie ama infatti le zone segrete e riparate.

Inizia a dare uno sguardo sotto le auto, nei cespugli, nel sottoscala o in qualsiasi angolino angusto presente in casa o in giardino. Non muoverti troppo frettolosamente, perché potresti spaventarlo inavvertitamente. Tuttavia, se dopo aver fatto un check di tutti i luoghi in cui potrebbe essersi nascosto non lo hai trovato, leggi i nostri consigli per provare a ritrovare il tuo gatto nel minor tempo possibile

Ecco come ritrovare il gatto scomparso

Per prima cosa, occorre provare a diffondere il più possibile la notizia che il tuo gatto è scomparso, sia con il vicinato, sia con le persone a te più vicine. Gli annunci sui social network o nei gruppi con gli amici sono sicuramente il primo passaggio da fare.

Inoltre, è possibile stampare qualche volantino e appenderlo in giro nel vostro quartiere, chiedendo anche a negozianti e ristoratori di affiggerlo nel loro locale. In questo modo si può raggiungere un ampio bacino di potenziali avvistatori e rendere più visibile l’immagine del vostro gattino. Inoltre, un’altra cosa da fare è distribuire nei dintorni della vostra abitazione il suo cibo preferito, in modo che funga da esca grazie all’odore. È meglio cercarlo nelle prime ore del mattino o di sera. I gatti sono infatti più attivi in quei momenti grazie al maggior silenzio intorno a loro.

Rivolgiti a dei professionisti

Se nessuna delle cose che hai visto fin qui è stata utile, allora è necessario rivolgersi a dei professionisti. Ci sono veterinari o rifugi per animali che si occupano anche della ricerca di animali scomparsi, basta fornirgli una descrizione dettagliata del gatto, accompagnata possibilmente da una foto.

Inoltre, se il tuo gatto è dotato di microchip conviene farlo presente, perché in esso sono contenute informazioni più dettagliate sull’animale che ne consentono ancora meglio l’identificazione.