Emergenza cinghiali, Coldiretti lancia un nuovo allarme: “Pericolo per l’incolumità delle persone” | Ecco in quale Regione italiana

Adesso inizia a esserci anche un rischio per le persone in questa Regione italiana. Coldiretti lancia l’allarme…

Non è la prima volta che si arriva a questo punto di emergenza, purtroppo. Anzi, la proliferazione particolarmente intensa dei cinghiali ha spesso causato disagi in diverse zone della Nazione.

Infatti, in una Regione d’Italia c’è una vera e propria emergenza cinghiali, sollevata dalla stessa Coldiretti, in quanto potrebbe provocare anche problemi di ordine pubblico.

La situazione sembra essere particolarmente complicata perché si lega alla diffusione della Peste Suina Africana (PSA) tra questi animali. In alcune Regioni italiane c’è un sensibile aumento di questi casi, eventualità che sta diventando insostenibile anche per la sua difficoltà di gestione.

La PSA ha colpito almeno 779 cinghiali a partire dal 2022. Non è una tendenza incoraggiante, soprattutto in virtù del fatto che la patologia può provocare dei danni immensi per la salute pubblica, nonché un numero significativo di incidenti stradali. Andiamo a vedere qual è la Regione che al momento risulta più afflitta da questo fenomeno.

Ecco cosa sta succedendo in questa Regione: emergenza cinghiali

Da sempre la Coldiretti si occupa di fare da portavoce per gli agricoltori e l’ambiente, in modo da tutelare maggiormente le loro istanze e fare da mediatore con lo Stato che spesso ne dimentica l’esistenza. Di recente, tale ente ha fatto un esposto per dare una voce al problema riscontrato da molti coltivatori, e che diventa sempre più ingente.

Nonostante tutti i fondi stanziati per l’abbattimento dei cinghiali e la loro caccia, le misure preventive non sono bastate quest’anno, a causa di tutti i rallentamenti burocratici del caso. Infatti, i cinghiali hanno avuto il tempo di riprodursi e di infestare molte zone della nostra penisola. Due responsabili della Coldiretti hanno addirittura affermato: “adesso siamo arrivati al punto in cui il cinghiale è diventato un pericolo persino per l’incolumità delle persone. La domanda sorge spontanea: di quanti altri bollettini abbiamo bisogno?”

La denuncia della Coldiretti

Solitamente questi fondi stanziati per l’abbattimento sono particolarmente utili perché aiutano a tenere sotto controllo la situazione. I cinghiali possono essere estremamente pericolosi per le persone, in quanto il loro attacco può distruggere persino un’automobile. Coldiretti ha posto l’attenzione sull’importanza di snellire le pratiche amministrative per permettere di intervenire più velocemente, ed evitare di agire in situazioni emergenziali, come in questo momento.

La situazione è particolarmente problematica in Liguria, dove questi animali si sono riprodotti in modo incontrollato, andando a causare diversi incidenti stradali. Oltre ai danni materiali, i cinghiali diventano anche un problema per la vita umana. Occorre fare qualcosa di più incisivo per risolvere la questione, cercando di coordinare le Istituzioni statali con i cittadini, in modo da mantenere l’equilibrio ambientale e proteggere la popolazione.