Veterinario gratis, finalmente è legge | Puoi curare il tuo cane senza spendere un euro, ma solo se lo adotti qui

Vuoi sapere come curare il tuo cane senza spendere neanche un euro dal veterinario? Se lo adotti qui, non pagherai le spese, in quanto per te sarà tutto gratis.

Quando si fa entrare un cane (o un qualunque altro animale) nella nostra casa, si proverà ovviamente una gioia inaudita, in quanto quegli occhioni, quel musetto e quella coda che scodinzolano vi scalderanno il cuore.

Sappiate però che, come per tutte le cose, ci saranno tutta una serie di pro e di contro che dovrete accettare in toto, per potervi considerare veramente pronti a fare questa esperienza di vita bellissima e al tempo stesso impegnativa.

In primis, i suoi bisogni. Non importa se sarete stanchi, malati o indaffarati: il cane deve poter uscire regolarmente almeno 3 volte al giorno, e non soltanto per 5 minuti. Avere un animale implica inoltre dei costi, che siano per il cibo, per l’antiparassitario, per i giochi e accessori vari e, infine, per le cure dal veterinario.

Purtroppo, in Italia il Servizio Sanitario Nazionale non copre ancora tali prestazioni, motivo per cui dovrete pagare tutto, fino all’ultimo centesimo. Attenzione però: se adottate il vostro cane qui, le spese dal veterinario per voi saranno gratis.

Come avere il veterinario gratis per il vostro cane?

Prima di proseguire, vogliamo elargirvi un consiglio fondamentale: quando si prende un cane o un gatto, dovete mettere in conto che la vostra casa non sarà più linda e pulita come un tempo, che dovrete munirvi di rotolini per levarvi i peli dai vestiti e che ci vorrà un po’, prima che il vostro amico a 4 zampe si abitui alle vostre nuove regole.

Se non siete pronti a tutto questo, evitate di prendere un cane, magari dal canile, per poi riportarlo indietro perché non si è adattato immediatamente ai vostri desideri. Non avete idea del male che provocherete in quella povera creatura, la quale sperava di aver trovato finalmente una famiglia tutta sua. Dovete avere pazienza con lui, dargli la possibilità di adattarsi e conoscervi meglio, abituandolo a una routine ben strutturata.

Se adottate qui avrete questa agevolazione

Perché vi abbiamo parlato del canile? Semplice: se adottate un cane dal canile in Umbria, avrete le spese del veterinario gratuite per tre anni. Questa Regione italiana è la prima ad aver varato questa legge, sperando che anche le altre possano seguire il suo esempio.

Ci saranno tutta una serie di benefici di cui potrete usufruire, come la sterilizzazione/castrazione, il microchip gratuito e diverse altre agevolazioni, le quali interesseranno anche anziani, famiglie in difficoltà e associazioni. È opportuno che voi vi rechiate sul sito del Comune aderente e leggiate le varie clausole, in modo da approfittare di questa iniziativa. In questa maniera si spera di convincere i cittadini ad adottare un cane da un canile (o un gatto da un gattile), piuttosto che comprarlo.