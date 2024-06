Dimmi che animale sogni è ti svelerò il futuro | L’inconscio non mente, e neanche l’universo: ecco come interpretare i segnali

Diteci che animale sognate la notte e vi sveleremo il futuro in quanto l’inconscio non mente e neanche i segnali che vi sta fornendo dall’universo. Ecco come interpretare quel che sognate.

Sognare un animale è molto comune, in quanto tutti, almeno una volta nella vita, hanno fatto un sogno con protagonista un membro della specie animale. Molte volte sono scenari piacevoli, altri paurosi, in quanto nel contesto bisogna valutare sempre come si svolge l’azione.

Possiamo trovarci per esempio a coccolare il nostro amico a 4 zampe, purtroppo salito sul Ponte dell’Arcobaleno, in questo caso c’è chi sostiene che l’animale sia andato a salutare il suo umano, altri invece che sia un desiderio recondito: vorremmo tanto rivederlo, perché ne sentiamo la mancanza quando siamo svegli.

Altri contesti invece possono simboleggiare la paura, come per esempio sognare di essere rincorsi da un lupo o da un orso e anche di essere beccati da un corvo. Insomma, sono molti gli esempi che possiamo farvi, in base alle numerose testimonianze raccolte.

Per questo, dopo aver raccolto le varie interpretazioni presenti online, vogliamo rivelarvi il futuro in base all’animale che sognate puntualmente o in maniera sporadica. Alla fine, l’inconscio non mente e soprattutto è l’universo che vi sta parlando.

Dimmi che animale sogni e ti rivelerò il futuro

Già il sogno di per sé è un aspetto talmente affascinante che ancora oggi i ricercatori gli dedicano moltissimi studi, proprio perché sarebbe bello poter capire al 100% questo lato del cervello umano. Inoltre, i sogni con gli animali esistono da secoli, tant’è che molti psicoanalisti e filosofi gli avevano dedicato uno studio approfondito già nella loro era. Per esempio, Sigmund Freud e Carl Jung hanno basato su di essi una parte importante delle loro teorie.

Il primo pensava che sognare un animale fosse la manifestazione dei nostri impulsi primordiali che teniamo repressi durante le ore di veglia, conflitti interiori che si sprigioniamo mentre dormiamo. Il secondo invece vedeva questa azione come un archetipo universale su sentimenti collettivi che caratterizzano tutta l’umanità.

Sogni questo animale?

Sognare un animale, dunque, è uno scenario assai comune tra gli esseri umani e magari anche tra gli animali stessi, anche se non possiamo saperlo con certezza. Ad ogni modo, oggi vogliamo rivelarvi il futuro, in base al significato che assume un sogno quando presenta questi animali:

SERPENTE : Sognare un serpente è uno scenario complesso, in quanto sta a indicare voglia di cambiamento, di guarigione, di trasformazione e anche di sessualità. In base al contesto potrebbe voler significare che arriveranno cambiamenti imminenti, in una o più sfere della vostra vita;

: Sognare un serpente è uno scenario complesso, in quanto sta a indicare voglia di cambiamento, di guarigione, di trasformazione e anche di sessualità. In base al contesto potrebbe voler significare che arriveranno cambiamenti imminenti, in una o più sfere della vostra vita; LEONE : Sognare un leone rappresenta tutte quelle caratteristiche che questo animale mostra nella vita reale, cioè maestria, autorità e forza. Questo vorrebbe dire che nella vostra vita futura probabilmente, riuscirete a risolvere con coraggio quella situazione che vi toglie il sonno da parecchio tempo;

: Sognare un leone rappresenta tutte quelle caratteristiche che questo animale mostra nella vita reale, cioè maestria, autorità e forza. Questo vorrebbe dire che nella vostra vita futura probabilmente, riuscirete a risolvere con coraggio quella situazione che vi toglie il sonno da parecchio tempo; CAVALLO : Sognare un cavallo, a prescindere dal contesto, significa che il vostro subconscio necessita di libertà, forza e passione. Probabilmente è ora di uscire dalla vostra zona di comfort e adottare un stile di vita che vi faccia sentire più libero e vitale, rispetto alla vostra realtà;

: Sognare un cavallo, a prescindere dal contesto, significa che il vostro subconscio necessita di libertà, forza e passione. Probabilmente è ora di uscire dalla vostra zona di comfort e adottare un stile di vita che vi faccia sentire più libero e vitale, rispetto alla vostra realtà; UCCELLO : Sognare un uccello tocca tutti quegli aspetti che indicano libertà e spiritualità e probabilmente è quello che otterrete in futuro: un contatto più vicino con il vostro IO interiore e con la voglia di spiccare il volo. In base al tipo di uccello sognato si nascondono diversi tipi di verità;

: Sognare un uccello tocca tutti quegli aspetti che indicano libertà e spiritualità e probabilmente è quello che otterrete in futuro: un contatto più vicino con il vostro IO interiore e con la voglia di spiccare il volo. In base al tipo di uccello sognato si nascondono diversi tipi di verità; PESCE : Sognare un pesce viene spesso associato a tutto quello che concerne la profondità e l’inconscio. Dovrete esplorare il vostro lato più profondo e capire quello che volete realmente per fare chiarezza a livello emotivo e risolvere i vostri eventuali conflitti interiori;

: Sognare un pesce viene spesso associato a tutto quello che concerne la profondità e l’inconscio. Dovrete esplorare il vostro lato più profondo e capire quello che volete realmente per fare chiarezza a livello emotivo e risolvere i vostri eventuali conflitti interiori; LUPO: Sognare un lupo simboleggia la lealtà, l’istinto e il contatto più profondo con la natura. In questo caso nella vostra vita potrebbero arrivare contesti dove dovrete connettervi con gli altri per risolvere la situazione senza mai dimenticare il vostro lato selvaggio e indipendente.

Questi sono solo alcuni degli animali che le persone sognano più di frequente, ma ricordatevi sempre che non c’è nulla di scientifico in questo: sono solo suggerimenti ludici, in quanto la sfera dei sogni è molto complessa e nessuno potrà mai darne una spiegazione universale al 100%.