Abbandono degli animali, il Piemonte scende in campo: la nuova campagna social per dire NO alla crudeltà | Ecco come partecipare

Stop all’abbandono degli animali: il Piemonte scende in campo per attuare una nuova campagna social, per bloccare questa crudeltà inaudita. Ecco cosa fare per partecipare.

Il periodo estivo è arrivato e purtroppo con esso anche gli abbandoni. Non importa se si creano campagne di sensibilizzazione, spot pubblicitari, film, post social dei maggiori influencer: quando arriviamo in questi mesi, qualche (dis)umano che troverà il coraggio di guardare negli occhi il proprio animale e di mollarlo come se fosse un peluche vecchio, purtroppo, lo si trova sempre.

Le percentuali di cessioni di proprietà verso il canile o di abbandoni per strada, aumentano vertiginosamente ogni anno, soprattutto in estate. Così i canili vanno al collasso, i volontari pubblicano decine e decine di post al giorno, sperando in qualche adozione di fortuna, per non parlare dei rifugi, che cercano disperatamente aiuto per poter proseguire nella loro missione.

Pensare che sarebbe tanto semplice evitare tutto questo: basterebbe soltanto adottare un animale solo ed esclusivamente quando si è certi di potersene prendere cura dall’inizio alla fine, e di sterilizzarlo, in modo che non nascano altre creature destinate anch’esse alle fredde e gelide sbarre del canile.

Per cercare di limitare questa crudeltà inconcepibile, il Piemonte è sceso in campo con una nuova campagna social per dire basta agli abbandoni, i quali sono la piaga di una società che dovrebbe essere civile. Almeno in teoria.

Stop all’abbandono degli animali

Ogni volta che adottate un animale in casa gli fate uno dei regali più belli del mondo: lo farete sentire protetto, gli darete un rifugio sicuro e si sentirà amato e curato. Sarete tutto il suo mondo, e non immagina neppure che quello stesso umano per cui darebbe la vita un bel giorno possa decidere di lasciarlo per sempre, e senza troppi convenevoli.

Così, i fortunati che troveranno un’altra famiglia potranno provare a fidarsi nuovamente di un altro essere umano, anche se ci vorrà parecchio tempo, mentre quelli più sfortunati passeranno gli ultimi anni della loro vita tra le sbarre, a chiedersi che cosa avranno mai fatto per meritarsi questo. Tutto questo dolore vale il prezzo di una nuotata al mare senza responsabilità?

Il Piemonte scende in campo

L’Associazione Tutela Animali, insieme all’Assessorato alla Tutela degli Animali del Comune di Alessandria scende in campo con una nuova campagna social, per cercare di limitare il più possibile questo triste trend estivo. Così, il Comune ha invitato tutti i suoi cittadini a postare una foto insieme ai loro animali sui social, per sensibilizzare maggiormente su questo argomento. E potete farlo anche voi, con l’apposito hashtag!

Inoltre dal Comune fanno sapere che L’Ufficio Welfare Animale non va in ferie, motivo per cui sarà a disposizione del cittadino per tutte le segnalazioni e le richieste d’aiuto in merito. Come ha rivelato l’Assessore alla Tutela degli Animali Marica Barrera: “Riproponiamo un manifesto che dovrebbe colpire innanzitutto il cuore delle persone che hanno un animale. I manifesti saranno affissi in alcuni punti importanti della Città…”. Speriamo dunque che quest’anno quelle spaventose cifre possano arrivare allo zero… e comunque auguriamo un’estate pessima a chi abbandona i nostri amici a 4 zampe!