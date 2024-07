Passeggiata col cane, se trasgredisci questa norma scatta una multa da 3.000 euro | Il boom di segnalazioni mette in guardia i proprietari

Attento quando passeggi con il tuo cane, perché se compi questo errore molto comune rischi fino a 3.000 euro di multa.

Avere un cane è una responsabilità che, se non affrontata nel giusto modo, può comportare dei problemi. Il possesso di un cane comporta, infatti, diverse responsabilità. Molte persone decidono di adottare invece un animale senza pensare adeguatamente alla sfida che dovranno affrontare.

Cibo da acquistare, casa da pulire, coordinare gli orari con i bisogni dell’animale sono solo alcune delle cose da considerare quando si sta per fare una scelta del genere. Infatti, troppo spesso siamo superficiali quando decidiamo di prendere un cane o un gatto, e pensiamo che la nostra vita non verrà in alcun modo sconvolta da questa scelta. Ma non è così.

Ci sono anche numerose regole e leggi da rispettare, altrimenti si rischiano delle sanzioni più o meno pesanti. E persino la detenzione, come nel caso dell’abbandono.

Fortunatamente, lo Stato ha deciso di regolamentare sempre di più il possesso di animali, onde evitare problemi di maltrattamento o problemi verso terzi. Per esempio, se non stai attento puoi addirittura rischiare una multa di 3.000 euro quando passeggi con il tuo cane per strada.

Passeggiata con il cane: attenti alla multa

Più di un proprietario di cane si è trovato a dover pagare delle multe salatissime a causa di un’importante negligenza mentre passeggiava allegramente con il proprio amico a quattro zampe. Infatti, le norme da mantenere quando si portano in giro gli animali sono numerose: dalla scelta dei guinzagli adeguati, alla museruola da far indossare all’animale, ma anche più banalmente anche le regole di buon costume che devono essere adottate quando si è in giro con il proprio cane.

Ogni infrazione potrebbe trasformare la vostra passeggiata in una terribile esperienza finanziaria: oggigiorno le Autorità controllano e regolano maggiormente questa attività.

Questo errore ti costa una multa salata

Non c’è però bisogno di andare nel panico: basta essere edotti adeguatamente su quelle che sono le regole, e tenere dei comportamenti conformi. In questo modo potrete godervi la passeggiata con il vostro cane senza il timore di rischiare una salatissima multa. D’altronde, queste norme di comportamento sono fondamentali per la convivenza con gli altri.

È infatti fondamentale raccogliere gli escrementi lasciati dal proprio animale domestico sul marciapiede o in ciclabile, altrimenti si rischia una sanzione pecuniaria importante che varia dai 1.000 fino ai 3.000 euro. Questo è definito reato di imbrattamento, ed è stato condannato più volte anche da alcune sentenze della Cassazione. Inoltre, è importante anche lavare la parte imbrattata con acqua, in modo da eliminare i residui e i potenziali odori sgradevoli.