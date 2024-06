Vulcan, Candy e Whisper, ecco chi erano i cani che hanno messo a rischio la vita della Regina Elisabetta | L’assurdo retroscena

Retroscena che nessuno si aspettava sui cani della Regina Elisabetta: la donna ha rischiato più volte la vita.

Elisabetta II ha sempre avuto un grande amore per i cani, eventualità nota da sempre grazie ai rotocalchi e ai tabloid inglesi. Sembra tale amore sia scaturito da un regalo fatto dall’allora fidanzato Principe Filippo. Il giovane Filippo, infatti, decise di regalare alla sua futura sposa un piccolo Corgi di nome Susan.

Da quel momento, quella che sarebbe diventata la Regina di Inghilterra ha sviluppato una passione per questa razza di cani. Lei aveva un grande legame con la sua Susan, tanto che alla sua morte nel 1959 le ha fatto scrivere un epitaffio funebre in cui si legge: “La fedele compagna della Regina”.

Successivamente, la tipologia di cani scelti dalla Regina Elisabetta II è sempre stata la razza Corgi, tanto da diventare il suo simbolo. Non è più così, adesso che la regina è venuta a mancare, in quanto Re Carlo ha una grande passione per i Labrador, e infatti ne ha parecchi. Diverso è il caso dei futuri Re e Regina William e Kate, che preferiscono i Cocker Spaniel, e ne hanno uno bellissimo di colore nero. Dunque, ogni generazione dei membri della Royal Family ha una diversa preferenza in fatto di cani.

Tuttavia, in molti non sanno che nonostante la grandissima passione della Regina Elisabetta per i suoi amati cani Vulcan, Candy e Whisper, questi hanno più volte messo a rischio la vita coronata della donna. A causa di questo comportamento ripetuto. Scopriamo che cos’è successo al simbolo della corona inglese.

I cani della Regina Elisabetta: ecco come hanno messo a rischio la vita della donna

Nonostante il grande amore per i suoi cani Vulcan, Candy, sembra che queste piccole pesti abbiano messo più volte a rischio la vita della loro padrona. Infatti, questi erano tutti e tre di razza Corgi, notoriamente vivace e a tratti addirittura irrequieta.

Infatti, i cani Corgi hanno un carattere molto allegro, per questo motivo sono molto di compagnia. Tuttavia, una cosa importante da fare è quella di provare a smussare la loro iperattività naturale, onde evitare lo sviluppo di nervosismo. Solamente una rigida disciplina li aiuta a non sviluppare lati pericolosi.

Ecco cos’è successo alla Regina

A causa del loro continuo e frenetico scorrazzare nelle sale del palazzo, Vulcan e Candy hanno rischiato più volte di far cadere rovinosamente a terra la Regina. Questo è quanto emerge da alcuni tabloid britannici, foraggiati dalle rivelazioni degli insiders di Buckingham Palace.

Infatti, nel 2017 la Regina Elisabetta aveva deciso di non adottarne più, decisione naufragata però quando ha deciso di prendere con sé anche Whisper, che era il cane domestico dello storico guardiano Bill Fenwick, venuto a mancare precocemente. E il trittico di pesti ha continuato a minacciare l’equilibrio della testa coronata!