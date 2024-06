Illusione ottica: trova il cane del cacciatore in soli 10 secondi | Se ci riesci hai un quoziente intellettivo davvero mostruoso

In questo test visivo è presente un’illusione ottica: avete 10 secondi per scovare il cane del cacciatore e, se ci riuscite, il vostro quoziente intellettivo è veramente mostruoso.

I test con le illusioni ottiche sono sempre molto gettonati tra gli amanti del genere, in quanto mettono alla prova il proprio intelletto ma anche il proprio spirito di osservazione. Sapere che in una figura, grazie un’angolazione diversa, è possibile trovare un’altra immagine è stupefacente.

Vi sembreranno banali, eppure sono un ottimo esercizio per tenere la mente allenata agli stimoli che la vita ci mette davanti.

Il test di oggi è sicuramente molto più complesso di quelli che vi abbiamo sottoposto finora; d’altronde siete diventati tutti bravissimi, ed è normale che alziamo l’asticella della difficoltà, in modo che in primis non vi annoiate, e secondo per sviluppare il vostro spirito di osservazione.

Ed eccoci giunti quindi al test visivo di oggi. Nell’immagine è presente un’illusione ottica, e avrete solo 10 secondi di tempo per guardarla e trovare il cane del cacciatore che è lì, nascosto da qualche parte. Se ci riuscite potrete essere orgogliosi del vostro quoziente intellettivo.

Il test dell’illusione ottica

Molte volte si sottovaluta l’importanza di questi test visivi, eppure alcune branchie della medicina si basano su di essi per formulare numerose diagnosi. Per farvi un esempio, in psicologia utilizzano diversi test visivi con immagini dalle forme ambigue, la cui risposta può variare da soggetto a soggetto, in base a cosa il loro occhio identificherà di primo impatto. Le risposte aiuteranno il professionista a stilare un profilo del soggetto che hanno davanti.

In neurologia utilizzano dei particolari test per valutare la gravità presente dopo magari la comparsa di un ictus o di un’ischemia e, ancora, nel campo dell’oculistica, per verificare la presenza di qualche disturbo agli occhi e così via.

La soluzione del test visivo

Adesso che avete capito quanto sia importante fare questi test visivi nella maniera più seria possibile, quanti di voi hanno trovato in 10 secondi il cane del cacciatore nella figura che vi abbiamo riportato in apertura? Lo sappiamo, come illusione ottica era veramente tosta: sappiate che, se ci siete riusciti prima di sbirciare la soluzione, avete un quoziente intellettivo veramente notevole.

Se il cane in alto a destra non l’avete trovato, non vi preoccupate: era molto difficile e in pochi ci riescono al primo colpo, quindi non perdetevi d’animo e continuate ad allenarvi insieme a noi.