Se il pelo del tuo pet puzza, corri a prendere limone e aceto | Così crei in pochi minuti un profumo naturale per cani e gatti

Attento al pelo del tuo gatto o cane: se puzza, esiste un metodo naturale infallibile, ti occorre solamente un po’ di limone e aceto…

Un problema che può insorgere con il tempo è il cattivo odore nel pelo dei vostri animali domestici. Gatti e cani possono iniziare a emanare miasmi sgradevoli, e questo solitamente dipende dai più svariati fattori.

Prima di tutto, è importante mantenere uno standard alto di igiene. Se il vostro pet non viene lavato regolarmente, tende ad accumulare sporco e sudore, dunque il suo pelo diventa opaco e inizia a sprigionare un pessimo odore.

A maggior ragione, se l’animale sviluppa poi delle infezioni cutanee può iniziare successivamente a grattarsi, procurandosi delle terribili escoriazioni sulla pelle.

Se però non si tratta di un problema di accumulo di sporco e il vostro cane o gatto viene lavato periodicamente, allora il cattivo odore potrebbe essere influenzato dalla sua alimentazione.

I fattori del cattivo odore dell’animale

Erroneamente si pensa che gli animali domestici possano mangiare qualsiasi cosa, ma non è così. Nutrirlo con alimenti di scarsa qualità porta a sviluppare dei problemi digestivi che sono direttamente correlati al cattivo odore del pelo. Oppure, potrebbe trattarsi di qualche malattia dei reni o del sangue, dunque è sempre meglio consultare un veterinario nel caso di cattivo odore persistente. Spesso, anche un ambiente non salubre o particolarmente umido è tremendo per il pelo.

Infine, anche quando si utilizzano dei prodotti per la cura del pelo come shampoo o balsami, bisogna stare attenti a risciacquarli nel modo corretto. Lasciare residui, infatti, porta a una decomposizione di questi elementi sul corpo che scatena molto spesso odori sgradevoli. Inoltre, è sbagliato utilizzare prodotti non specifici. Vediamo insieme un profumo home made completamente naturale e gratuito, da realizzare in pochi minuti e che poi potrete spruzzare sul pelo del vostro pet. Funziona davvero!

Ricetta del profumo per i vostri animali domestici home-made

Gli ingredienti per questo profumo sono facilmente reperibili: acqua distillata, glicerina, aceto di mele, limone e menta. Prendete 50 ml di acqua (sarà la base del profumo) e aggiungete poi la glicerina (10 ml), che serve a dare corposità al profumo.

Infine, va aggiunto un limone, un po’ di aceto di mele e della menta. Mentre il limone e la menta servono a rinfrescare il pet e a dare profumo, l’aceto di mele dona brillantezza al pelo. Dunque, salutate per sempre il cattivo odore del pelo con questo semplice ed economico rimedio.