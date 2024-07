Lettiera per gatti, se il tuo micio non la usa il motivo è solo questo | Convincilo a usarla di nuovo con la strategia infallibile degli esperti

La lettiera per gatti se non viene usata dal tuo micio potrebbe essere per questo motivo. Ecco di cosa si tratta.

La comodità di avere dei gatti è proprio il fatto che questi usano la lettiera e dunque possono espletare in modo comodo e flessibile i loro bisogni.

Tuttavia, alcune volte può capitare che i gatti smettano di usarla, e questo comporta dei disagi rilevanti e problemi di gestione.

Il gatto è un animale molto abitudinario, dunque se inizia a smettere di usare la lettiera è perché è insorta qualche complicanza. Infatti, questi sono estremamente sensibili e anche il più piccolo sconvolgimento nell’ambiente circostante può influire sul loro comportamento.

Una delle ragioni più diffuse – incredibile ma vero – è strettamente correlata alle scelte del proprietario stesso: scopriamo di che si tratta nel paragrafo successivo.

Ecco perché il vostro gatto non usa la lettiera

Se al vostro gatto non piace utilizzare la lettiera, allora potrebbe essere dovuto al tipo di sabbia che avete scelto. Infatti, alcuni dei vostri animali domestici sono molto esigenti e non amano alcuni odori o consistenze della lettiera. Provata a cambiare tipologia e a individuare quella preferita dal vostro micetto.

Un altro fattore determinate è anche la posizione della lettiera all’interno della casa. Questa non deve mai stare vicino al posto in cui si trovano cibo e acqua, oppure in luoghi troppo frequentati o di passaggio.

Motivi ambientali per cui il gatto non usa la lettiera

Più probabilmente, però, se il vostro gatto smette di utilizzare la lettiera, questo potrebbe dipendere da delle motivazioni ambientali. Essendo appunto esseri abitudinari, tendono a soffrire molto qualsiasi tipo di variazione nei posti in cui si trovano. Se avete traslocato o se sono arrivate nuove persone nel vostro nucleo familiare, magari il gatto si sente stressato e un po’ disorientato. Dunque, preferisce evitare momentaneamente la lettiera. La cosa che potete fare è costruire un luogo sicuro per il vostro gatto in cui posso andarsi a rifugiare. Se la cosa persiste, si possono utilizzare dei feromoni sintetici che aiutano il micio a sentirsi meglio.

Anche la pulizia è fondamentale. Infatti, una lettiera che emana cattivi odori o è eccessivamente sporca raramente verrà utilizzata dal vostro gatto. Questi animali hanno un olfatto estremamente sviluppato e mal tollerano le puzze. Per questo motivo, la lettiera andrebbe pulita almeno una volta al giorno, andando a eliminare tutte le feci residue. La sabbia va cambiata almeno una volta a settimana e il contenitore lavato con acqua e sapone.