Addio a Kevin, il cane più alto del mondo | Il ricordo commosso dei proprietari tocca l’anima: “Siamo devastati”

Addio al cane più alto del mondo. Kevin era un’anima dal cuore d’oro e i padroni del quattrozampe hanno voluto ricordarlo così.

Purtroppo, in queste ore è divenuta virale una tristissima notizia. Kevin, ossia il cane più grande del mondo, è venuto a mancare e i suoi padroni hanno deciso di condividere qualche dettaglio in più sul gigante dal cuore d’oro. Inutile dire che la storia ha commosso tutti, e gli amanti dei quattro zampe hanno mandato un grande abbraccio alla famiglia di Kevin. Ecco però che cosa è accaduto.

Tra i quattrozampe esistono competizioni di ogni genere e tipo, tra cui quella del cane più grande del mondo.

A vincere recentemente era stato proprio Kevin, un bellissimo gigante dal cuore d’oro che era divenuto particolarmente conosciuto dopo il suo record. All’età di soli tre anni, purtroppo, il quattrozampe è venuto a mancare e la notizia ha lasciato tutti senza parole. Per rendere memoria a Kevin, i suoi padroni hanno deciso di condividere alcuni momenti e ricordi felici con l’animale.

Ecco dunque chi era Kevin, il cane più grande del mondo e perché tutti lo amavano alla follia.

Kevin: il gigante con l’anima di un cucciolo

Kevin era un bellissimo alano che viveva in Iowa assieme ai suoi padroni e che, nel marzo scorso, era stato riconosciuto come il cane più grande del mondo. Questo perché, quando si metteva su due zampe, l’animale poteva raggiungere addirittura i 2.13 metri, superando di gran lunga i propri padroni Tracy e Roger Wolfe. Nonostante però la sua stazza, Kevin dentro si sentiva un cucciolo: “Semplicemente il miglior bambino gigante” lo hanno definito i suoi genitori umani.

Tracy e Roger Wolfe hanno deciso poi di condividere qualche vecchio ricordo dei momenti trascorsi in famiglia con il bellissimo quattro zampe.

Le parole dei padroni

I padroni hanno comunque espresso la loro felicità nell’aver vinto la competizione di marzo 2024 con Kevin: “Siamo così felici che sia riuscito a battere il record e a diventare famoso. Adorava assolutamente essere al centro dell’attenzione.” Durante una passata intervista, Tracy e Roger Wolfe spiegarono di aver chiamato così l’alano in onore dell protagonista di Mamma ho Perso l’Aereo e di come, nonostante la sua stazza, fosse terrorizzato dal suono dell’aspirapolvere. Kevin era inoltre un gran mangione e, infatti, divorava circa 10 tazze di croccantini al giorno (oltre a rubare tutto quello che c’era di commestibile in cucina).

Insomma, tutti quanti ci ricorderemo del gigante buono Kevin e della sua incredibile stazza da record! Un grande abbraccio alla sua famiglia.