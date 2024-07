Ami gli animali? Da oggi viaggi gratis in treno: Italo mette in palio numerosi biglietti ogni settimana | Ecco come ottenerli

Se ami gli animali puoi viaggiare gratis in treno grazie a Italo: in palio numerosi biglietti ogni settimana. Ecco come ottenerli e cosa devi sapere se vuoi partecipare a questa iniziativa.

Quando decidete di adottare un animale nella vostra vita, sappiate che ci sono delle regole ben precise da sapere per potersi spostare con lui con i vari mezzi di trasporto. Per farvi un esempio pratico, se avete un cane, in macchina dovete usare il trasportino o l’apposita cintura di sicurezza, così come dovrete portare la museruola in pullman e così via.

Per questo è sempre meglio informarsi prima di spostarsi, in quanto per ogni animale ci sono delle regole ben precise che differiscono anche in base al peso dello stesso. Anche il discorso vaccinazioni e documenti è molto importante, in quanto per andare all’Estero, per esempio, il vostro animale avrà bisogno di apposite vaccinazioni.

In alcune città italiane c’è l’obbligo di portare il libretto sanitario dell’animale, in altre invece no. Insomma, come dicevamo, bisogna essere sempre informati su tutto, per evitare multe inutili. Tornando al discorso del treno, ci sono interessanti novità in merito ai viaggi in treno.

Italo infatti mette a disposizione numerosi biglietti ogni settimana, per poter viaggiare con l’animale gratis. Se li ami, anche l’impresa ferroviaria privata ti ama. Vi sveliamo i dettagli di questa nuova iniziativa.

Viaggia gratis in treno se ami gli animali

Nel 2023, Legambiente ha rilasciato dei dati veramente snervanti, e che hanno lasciato gli amanti degli animali con l’amaro in bocca. Sono stati 71mila gli animali che sono stati abbandonati l’anno scorso, e più di 2 milioni di cani mancano all’appello all’anagrafe canina.

I canili e i rifugi sono saturi, in quanto ogni anno arrivano tantissimi ospiti, e non sempre purtroppo si trova una famiglia che possa adottarli per ridargli quella serenità che i loro precedenti umani gli hanno tolto. In molti si stanno quindi mobilitando per fare adottare più animali possibili, e perfino Maria De Filippi, ha dedicato uno spazio apposito a Uomini e Donne, dove vengono postati foto e video di cani abbandonati in cerca di una casa. Quando a questo mondo tutte le gabbie dei canili saranno libere, allora potremmo definirci veramente una società civile. Negli ultimi giorni, Italo ha lanciato una nuova iniziativa a favore degli animali.

Una grande iniziativa

Non soltanto i Vip cercano di sfruttare la loro visibilità per sensibilizzare i followers a prendersi cura per sempre del loro amico a 4 zampe, o per convincere più persone possibili ad adottare un animale abbandonato. Anche le grosse aziende cercano di dare il loro contributo. Italo, per esempio, mette a disposizione ogni settimana dei biglietti gratuiti per tutti volontari iscritti alla startup Empethy che hanno necessità di spostarsi in treno per portare gli animali dalle famiglie adottanti.

Questa piattaforma agevola il processo di adozione degli oltre 150 animali di rifugi e canili che hanno aderito all’iniziativa. Ma Italo non si ferma qui, in quanto ha organizzato diverse iniziative per cercare di sensibilizzare le persone sul tema degli abbandoni, come il Pet Day aziendale o un’attività di Team Building presso il canile di Valle Grande a Roma. E bravo Italo!