Animale più pericoloso del mondo, se credi sia il leone o l’orso sei proprio fuori strada | È letale, e lo trovi anche in Italia

Qual è l’animale più pericoloso al mondo? Se pensi che sia il leone o l’orso ti sbagli di grosso. Puoi trovarlo addirittura in Italia.

Al mondo esistono migliaia e migliaia di specie d’animali, ognuno dei quali possiede le proprie caratteristiche fisiche e comportamentali. Se anche tu ti sei chiesto almeno una volta quale sia l’animale più pericoloso al mondo, in questo articolo potrai finalmente risolvere questo dilemma. Se hai sempre pensato che sia il leone o l’orso, sappi che sei completamente fuori strada! Ecco perché.

Non tutti gli animali sono carini e coccolosi come i panda o i koala. Molti di essi, al contrario, possono essere assai pericolosi per l’uomo.

Incontrare alcune specie potrebbe essere infatti un grosso problema, e uno in particolar modo è tra le cause principali dei decessi degli esseri umani al mondo. Si tratta infatti di un animale assai pericoloso che può trovarsi dappertutto, persino nella nostra Nazione. In pochissimi riconoscono la sua pericolosità e, al contrario, si tende a sottovalutarlo per il suo aspetto “innocuo”.

Ecco dunque la top tre degli animali più pericolosi al mondo secondo gli esperti e le statistiche. La medaglia d’oro ti lascerà senza parole.

Il secondo e il terzo animale più pericolosi al mondo

Con la medaglia di bronzo troviamo il serpente! Questo rettile, oltre a spaventare moltissime persone, è anche la causa di almeno 100.000 morti l’anno. Bisogna sottolineare che alcuni serpenti sono sicuramente più velenosi di altri ma, tuttavia, al mondo non esistono ancora antidoti efficaci al 100% contro il morso di delle specie più letali. Al secondo posto, troviamo invece l’essere umano. Ebbene sì: anche noi siamo degli animali e, annualmente, causiamo ben 460.000 vittime.

Ogni ora vengono commessi circa 52 omicidi, e il dato ci rende quindi dei mammiferi alquanto pericolosi. E il primo posto a che animale va?

La zanzara è l’animale più letale

Ebbene sì, in prima posizione troviamo proprio la zanzara. Questo piccolissimo insetto può causare ben 750.000 morti ogni anno. La motivazione è molto semplice: questi animali sono i più grandi responsabili della trasmissione di malaria nel mondo. Con la puntura delle zanzare è possibile inoltre contrarre la Febbre Dengue, la Zika e la Chikungunya. Questo insetto è presente poi in tutto il mondo, anche nella nostra Nazione e, nonostante ciò, tendiamo a sottovalutare il suo pericolo.

E tu eri a conoscenza di questa classifica degli animali più pericolosi al mondo? D’ora in poi il leone o l’orso non ti faranno più così tanta paura!