Spiagge per cani in Veneto, se vuoi andare sul sicuro porta il tuo peloso qui | Da Chioggia e Jesolo, ecco la mappa aggiornata

Vi sveliamo la mappa aggiornata da Chioggia a Jesolo con le spiagge che accolgono il vostro peloso, in modo da partire sicuri e tranquilli se quest’anno la vostra destinazione sarà il Veneto.

Fortunatamente i tempi stanno cambiando, e a oggi sono moltissime le località turistiche sparse per tutta Italia che accolgono il vostro cane durante le ferie estive. Non solo gli alberghi, ma anche le spiagge e i ristoranti vi permettono di entrare con il vostro animale, che sarà lieto di accompagnarvi nelle vostre scampagnate.

Naturalmente quando andrete a pianificare un itinerario, dovrete valutare tutti gli scenari possibili, visite ai musei inclusi, e capire dove il vostro pet è bene accetto e dove è meglio lasciarlo in albergo, anche perché il vostro amico a 4 zampe, soprattutto nelle giornate più calde, non disdegnerà una bella pennichella sul divano, al fresco del residence.

Ovviamente dovrete abituarlo a rimanere solo in un luogo diverso dalla sua casa, quindi appena arrivate in struttura fate delle piccole prove. Provate infatti a lasciarlo solo per pochi minuti nel corso della giornata, aumentando poi sempre più il lasso di tempo, in modo da fargli capire che tornerete a prenderlo e che quindi potrà stare tranquillo.

Ad ogni modo, se quest’anno volete partire alla scoperta della bellissima Regione del Veneto, sappiate che sono diverse le dog beach che accoglieranno sia voi sia il vostro amico a 4 zampe con gioia. Vi sveliamo la mappa aggiornata da Chioggia a Jesolo.

Spiagge per cani in Veneto

Il Veneto è una meta ideale da scegliere per le vacanze estive e anche invernali, soprattutto se siete accompagnati dal vostro migliore amico a 4 zampe. Infatti, oltre alle spiagge meravigliose e al mare cristallino di cui vi parleremo a breve, ci sono diverse attività che potrete fare insieme al vostro cane.

Per esempio, potrete immergervi nella bellezza del verde delle Dolomiti e delle Montagne Venete, dove potrete svolgere lunghe passeggiate nella natura incontaminata e rilassarvi nelle famose terme di Recoaro e di Caldiero, lasciando il vostro amico in attesa del vostro ritorno, in una delle diverse strutture pet-friendly che sorgono sulla costa. Per non parlare delle vere e proprie spiagge attrezzate per cani, in cui potrete godervi sole e tuffi insieme al vostro peloso del cuore!

Dove andare al mare?

Se quest’anno andrete in vacanza al mare in Veneto, sappiate che potrete portare il vostro cane con voi, in quanto ci sono diverse dog beach da Chioggia a Jesolo che ne permettono l’ingresso. In base alla mappa aggiornata al 2024, vi indichiamo le diverse strutture, ma comunque, per conferma, una telefonata prima di partire è d’obbligo.

Le spiagge in oggetto sono quella di: InDiga for dog a Chioggia, Bagni Comunali Bibione a Bibione, Bau Bau Beach di Jesolo a Jesolo Lido, BI DOG BEACH a Caorle, Dogland Padova a Albignasego, Le Tegnùe Beach a Sottomarina di Chioggia, Beach Astoria a Chioggia, Spiaggia Campagnola a Malcesine, Bracco Baldo Bau Beach a Peschiera del Garda, Pachuka Bau Beach a Venezia, Bagno Tamerici Dog a Rosolina mare, LiveDog Centro Cinofilo a Verona, Jambo Beach 32 a Cavallino-Treporti, Bagno Margherita a Porto Santa Margherita e infine Caorle bau beach a Caorle.