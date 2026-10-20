Elefantino orfano Agbaibor si prepara a tornare libero dopo mesi di cure in Nigeria

Un elefantino orfano, Agbaibor, trovato a soli 8 mesi in fin di vita, si prepara a tornare libero nella foresta nigeriana dopo mesi di cure e attenzioni. La sua storia, raccontata da Silvia Petetti su amoreaquattrozampe.it, è un esempio di speranza, coraggio e impegno per la conservazione della natura. L’animale, salvato da volontari e esperti di fauna selvatica, ha ricevuto una seconda possibilità e ora potrebbe finalmente vivere in libertà, lontano dalle minacce dell’uomo.

Un salvataggio in tempo di pericolo

A soli 8 mesi, Agbaibor è stato trovato in una piantagione di palma da olio nella regione di Okomu, vicino al Parco Nazionale omonimo. Era completamente solo, debilitato e spaventato, senza la protezione della madre, indispensabile per la sopravvivenza di un cucciolo così giovane. Il suo ritrovamento è stato segnalato da un lavoratore della piantagione, che ha immediatamente avvisato l’African Nature Investors (ANI), organizzazione impegnata nella tutela della biodiversità insieme alle autorità nigeriane.

Non è stato possibile stabilire con certezza cosa fosse accaduto, ma la situazione era estremamente delicata. Gli esperti hanno ipotizzato che il cucciolo potesse essersi separato dal branco durante una fuga provocata dagli spari dei bracconieri. A quell’età, infatti, gli elefanti dipendono ancora dal latte materno e dalle attenzioni delle femmine adulte. Senza un intervento tempestivo, le possibilità di sopravvivenza del piccolo sarebbero state molto ridotte.

La sua storia è un esempio di come l’impegno per la conservazione possa portare a risultati significativi.

Un nome che racconta la sua forza

Durante la riabilitazione, i soccorritori hanno scelto per lui un nome dal significato speciale: Agbaibor, che nella lingua locale Ijaw richiama il coraggio, la forza e la capacità di sopravvivere. Un nome che rappresenta perfettamente la determinazione dimostrata dal giovane pachiderma. Agbaibor appartiene alla specie Loxodonta cyclotis, conosciuta come elefante africano di foresta, classificata dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come in pericolo critico di estinzione. Bracconaggio, deforestazione e distruzione degli habitat rappresentano minacce gravissime per la sua sopravvivenza. Per questo motivo, salvare anche un solo esemplare costituisce un contributo importante alla conservazione della biodiversità. Dopo mesi di attenzioni, Agbaibor ha mostrato incoraggianti miglioramenti. Al momento della notizia del suo possibile rilascio, aveva circa 17 mesi e misurava quasi un metro di altezza.

La sua vicenda dimostra quanto siano fondamentali la collaborazione tra comunità locali, ranger e organizzazioni ambientaliste.

Gli specialisti stavano valutando il suo ritorno nell’habitat naturale, un passaggio che richiede particolare attenzione per garantire la sicurezza dell’animale. La speranza è che Agbaibor possa finalmente crescere libero nella foresta, tra gli alberi e gli altri elefanti della sua specie. La sua storia è un esempio di come l’impegno per la conservazione possa portare a risultati significativi, anche quando sembra impossibile. Secondo quanto comunicato dall’ANI, le spese mensili per il suo mantenimento hanno raggiunto cifre comprese tra 2.900 e 3.600 dollari. Un costo elevato, ma necessario per garantire la sua salute e il suo benessere.