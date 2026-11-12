Corgi Fugge e Diventa Star del Match dei Panthers

Una corgi di nome Quinn ha rubato la scena durante un match tra i Carolina Panthers e i Denver Broncos, trasformando un evento secondario in un momento memorabile. La piccola corgi, che pesa solo 25 chili, ha iniziato a correre senza controllo sul campo di Bank of America Stadium a Charlotte, North Carolina, dopo che aveva partecipato a una gara di corsa organizzata con la Charlotte Corgi Club. Nonostante fosse stata addestrata per la competizione, Quinn ha deciso di continuare a correre, ignorando i tentativi dei suoi allevatori di riprenderla.

Un’esperienza inaspettata per la corgi

Quinn, che aveva viaggiato da Wilmington con i suoi allevatori, Ireland Gilgan e Brian Durden, aveva seguito le sessioni di allenamento per prepararsi al momento della gara. Tuttavia, una volta sul campo, ha scelto di non fermarsi. Mentre i suoi gestori si spostavano in cerca di lei, Quinn ha continuato a correre, evitando di essere catturata. La sua agilità e la sua velocità hanno reso il suo inseguimento un evento divertente per i tifosi presenti. La corgi ha dato vita a un momento inaspettato, che ha unito sport e umorismo.

Un commento in diretta come un match NFL

La situazione è diventata ancora più divertente quando Scott Hanson, conduttore del programma NFL RedZone, ha iniziato a commentare l’avventura di Quinn come se fosse una partita in diretta. Mentre la corgi attraversava i diversi yard lines, Hanson ha descritto i tentativi falliti dei gestori di catturarla, rendendo l’evento un momento di intrattenimento unico. Quinn ha raggiunto il centro del campo, offrendo al commentatore un’ampia gamma di materiali per il suo commento improvvisato.

Nonostante non abbia vinto la gara ufficiale, Quinn ha creato un momento indimenticabile. La sua corsa inaspettata ha suscitato risate e commenti ironici da parte dei tifosi, alcuni dei quali hanno suggerito che la corgi meritasse un contratto professionale. La Charlotte Corgi Club ha condiviso le immagini del momento su social media, mentre i Panthers hanno anche reso pubblico l’evento, riconoscendo l’importanza dell’esperienza.

La partecipazione di Quinn al match è stata organizzata attraverso un raffle, con 137 famiglie che hanno partecipato per ottenere uno dei 12 posti disponibili. I proventi sono stati divisi tra la Charlotte Corgi Club e un’organizzazione di beneficenza. Per i suoi allevatori, l’esperienza era un’occasione per far correre Quinn su un campo NFL, ma non hanno previsto che la corgi avrebbe scelto di correre oltre il piano originale. Con la sua agilità e la sua determinazione, Quinn ha dato ai tifosi un momento di divertimento inaspettato, che si è rivelato un successo. Quinn ha dimostrato che anche un evento apparentemente secondario può diventare un momento di grande emozione.