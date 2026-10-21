Un cane ha ingerito decine di elastici per capelli, causando una grave infezione

Un cane di nome Malcolm, un Labradoodle di sette anni, ha causato un drammatico episodio di salute dopo aver ingerito decine di elastici per capelli. La famiglia, composta da Joel Harper, Marielle Enzo e i loro tre figli, ha dovuto affrontare una serie di complicazioni mediche dopo aver scoperto il segreto del cane. La scoperta è avvenuta dopo che Malcolm aveva iniziato a mostrare sintomi gravi, come vomito, perdita di appetito e stanchezza inaspettata. La famiglia, che vive in Francia, ha portato il cane in un ambulatorio veterinario, dove un esame radiografico ha rivelato l’insolito contenuto del suo stomaco.

Un’immagine radiografica ha rivelato l’origine del problema

La radiografia ha mostrato oggetti strani e complessi all’interno dello stomaco di Malcolm, ma la loro identità era inizialmente sconosciuta. I veterinari hanno inizialmente pensato a oggetti come cuffie o fili da pesca, ma il vero problema era ben diverso. Dopo un intervento chirurgico, è emerso che il cane aveva ingerito circa 75-100 elastici per capelli, senza che la famiglia ne fosse mai a conoscenza. Questo comportamento segreto aveva portato a una grave infezione, che ha causato sepsi e ha richiesto ulteriori interventi.

Malcolm ha dimostrato una notevole resistenza nonostante le complicatezza. La famiglia ha condiviso i dettagli del suo viaggio medico su una pagina di GoFundMe per coprire i costi delle cure. Durante i tre e mezzo settimane di cure, il cane ha subito tre interventi chirurgici, e in più di un’occasione la famiglia ha temuto per la sua vita. Tuttavia, Malcolm ha continuato a mostrare segni di vita, come il classico movimento della coda, che ha dato speranza a tutti.

Un’esperienza di resilienza e determinazione

Il veterinario ha espresso ammirazione per la tenacia del cane, dicendo di non aver mai visto un animale simile in 30 anni di lavoro. Nonostante le sfide, Malcolm ha resistito e ha ripreso a mostrare la sua energia tipica. Finalmente, dopo settimane di cure e di preoccupazione, Malcolm è tornato a casa. Per la famiglia, il momento di tornare a casa è stato il culmine di un lungo periodo di ansia.

Il cane, soprannominato “miracle boy”, ha ripreso a giocare e a mostrare la sua energia. La storia di Malcolm è un esempio di resilienza e di come un animale può affrontare sfide estreme con determinazione. La famiglia ha espresso la loro gratitudine per il supporto ricevuto e per la professionalità dei veterinari. La loro esperienza ha anche portato a una maggiore consapevolezza sull’importanza di monitorare i comportamenti dei cani e di evitare oggetti potenzialmente pericolosi. La storia di Malcolm non solo ha commosso i suoi cari, ma ha anche servito come monito per altri proprietari di animali domestici. La famiglia ha condiviso la loro esperienza per sensibilizzare altri su come prevenire situazioni simili e garantire la salute dei propri animali domestici.