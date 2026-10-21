Una cucciola di Newfoundland, Guadalupe, ha iniziato la sua formazione per diventare un soccorritore in acqua con la United Cajun Navy a Kerrville, Texas. L’organizzazione ha annunciato che la piccola cucciola, che appartiene a Ryan J. Rock Logue, è in fase iniziale del suo addestramento e potrebbe un giorno assistere i soccorritori in situazioni di emergenza. La sua missione è ancora in fase di preparazione, ma i piani indicano un percorso lungo e impegnativo che potrebbe portarla a lavorare in Italia con squadre specializzate in soccorso in acqua.

Addestramento e futuri obiettivi

Guadalupe ha già iniziato a familiarizzare con l’ambiente in cui lavoreranno i soccorritori, imparando a nuotare, a collaborare con il suo addestratore e a gestire situazioni complesse. L’addestramento include anche l’esperienza con diverse situazioni, come la presenza di persone e bambini, per aiutarla a rimanere calma e concentrata. La United Cajun Navy ha spiegato che i programmi di addestramento enfatizzano la capacità di nuotare, la collaborazione con le unità di soccorso e la reazione in condizioni difficili. La cucciola dovrà completare certificazioni specifiche prima di poter partecipare a missioni reali.

Le capacità uniche del Newfoundland

Il breed di Guadalupe, il Newfoundland, è particolarmente adatto al lavoro in acqua grazie alla sua forza e alla sua abilità di nuoto. La United Cajun Navy ha sottolineato che i cani addestrati di questa razza possono trainare una barca con fino a 30 persone. Questa capacità richiede un addestramento speciale e una coordinazione precisa con i soccorritori umani. La cucciola, tuttavia, non è ancora certificata e dovrà affrontare un percorso di addestramento che potrebbe portarla a lavorare in Italia, dove sono presenti programmi specializzati per cani soccorritori.

Il team della United Cajun Navy ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Guadalupe e per il suo potenziale di diventare un partner importante per le operazioni di soccorso. La sua formazione rappresenta un investimento a lungo termine per l’organizzazione, che spera di poter contare su un nuovo membro in grado di supportare i soccorritori in situazioni critiche. Per il momento, la sua attività è limitata a esercizi di base e socializzazione, ma i piani indicano un futuro in cui potrebbe contribuire attivamente alle operazioni di salvataggio.

Per chiunque desideri incontrare Guadalupe, l’organizzazione ha richiesto di chiedere prima il permesso a Ryan J. Rock Logue, il suo addestratore, per garantire che l’interazione non interferisca con il suo addestramento. La cucciola, pur essendo ancora in fase iniziale, rappresenta un simbolo di speranza e di lavoro di squadra, con un futuro che potrebbe portarla a salvare vite in situazioni estreme. La United Cajun Navy ha anche sottolineato che Guadalupe potrebbe essere vista intorno a Kerrville mentre continua il suo addestramento. La sua missione, pur ancora in fase di preparazione, è un esempio di come l’addestramento di un cane può portare a un impatto significativo nella comunità. La sua storia è un’altra prova del legame tra uomo e animale, in un contesto di servizio e protezione.