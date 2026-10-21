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Una cucciola di Newfoundland inizia la formazione per diventare soccorritore in acqua con la United Cajun Navy

Una cucciola di Newfoundland, Guadalupe, inizia la sua formazione per diventare soccorritore in acqua con la United Cajun Navy a Kerrville, Texas.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 21 ottobre 2026
Una cucciola di Newfoundland inizia la formazione per diventare soccorritore in acqua con la United Cajun Navy

Una cucciola di Newfoundland, Guadalupe, ha iniziato la sua formazione per diventare un soccorritore in acqua con la United Cajun Navy a Kerrville, Texas. L’organizzazione ha annunciato che la piccola cucciola, che appartiene a Ryan J. Rock Logue, è in fase iniziale del suo addestramento e potrebbe un giorno assistere i soccorritori in situazioni di emergenza. La sua missione è ancora in fase di preparazione, ma i piani indicano un percorso lungo e impegnativo che potrebbe portarla a lavorare in Italia con squadre specializzate in soccorso in acqua.

Addestramento e futuri obiettivi

Guadalupe ha già iniziato a familiarizzare con l’ambiente in cui lavoreranno i soccorritori, imparando a nuotare, a collaborare con il suo addestratore e a gestire situazioni complesse. L’addestramento include anche l’esperienza con diverse situazioni, come la presenza di persone e bambini, per aiutarla a rimanere calma e concentrata. La United Cajun Navy ha spiegato che i programmi di addestramento enfatizzano la capacità di nuotare, la collaborazione con le unità di soccorso e la reazione in condizioni difficili. La cucciola dovrà completare certificazioni specifiche prima di poter partecipare a missioni reali.

Le capacità uniche del Newfoundland

Il breed di Guadalupe, il Newfoundland, è particolarmente adatto al lavoro in acqua grazie alla sua forza e alla sua abilità di nuoto. La United Cajun Navy ha sottolineato che i cani addestrati di questa razza possono trainare una barca con fino a 30 persone. Questa capacità richiede un addestramento speciale e una coordinazione precisa con i soccorritori umani. La cucciola, tuttavia, non è ancora certificata e dovrà affrontare un percorso di addestramento che potrebbe portarla a lavorare in Italia, dove sono presenti programmi specializzati per cani soccorritori.

Il team della United Cajun Navy ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Guadalupe e per il suo potenziale di diventare un partner importante per le operazioni di soccorso. La sua formazione rappresenta un investimento a lungo termine per l’organizzazione, che spera di poter contare su un nuovo membro in grado di supportare i soccorritori in situazioni critiche. Per il momento, la sua attività è limitata a esercizi di base e socializzazione, ma i piani indicano un futuro in cui potrebbe contribuire attivamente alle operazioni di salvataggio.

Per chiunque desideri incontrare Guadalupe, l’organizzazione ha richiesto di chiedere prima il permesso a Ryan J. Rock Logue, il suo addestratore, per garantire che l’interazione non interferisca con il suo addestramento. La cucciola, pur essendo ancora in fase iniziale, rappresenta un simbolo di speranza e di lavoro di squadra, con un futuro che potrebbe portarla a salvare vite in situazioni estreme. La United Cajun Navy ha anche sottolineato che Guadalupe potrebbe essere vista intorno a Kerrville mentre continua il suo addestramento. La sua missione, pur ancora in fase di preparazione, è un esempio di come l’addestramento di un cane può portare a un impatto significativo nella comunità. La sua storia è un’altra prova del legame tra uomo e animale, in un contesto di servizio e protezione.

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Redazione Impronta Unika

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