Una famiglia cerca il gatto dopo che un vicino ammette di averlo intrappolato

Una famiglia di Miami cerca disperatamente il loro gatto Kesha, un gatto di sette anni, dopo che un vicino ha ammesso di averlo intrappolato e portato lontano da casa. La scomparsa del gatto ha causato un forte impatto emotivo, con la famiglia che ha difficoltà a dormire, mangiare e concentrarsi sulle attività quotidiane. Kesha era un membro essenziale della famiglia, presente in foto di festività e persino in giochi di bambina. La sua scomparsa ha reso la vita quotidiana estremamente difficile per la famiglia.

La scomparsa ha cambiato la vita della famiglia

Kesha aveva trascorso anni a casa dei suoi, trovando sempre un posto per dormire vicino alla recinzione e godendosi la sua routine. Quando la famiglia ha scoperto che il gatto era scomparso, hanno iniziato a cercarlo immediatamente. La madre, Janet, ha spiegato come la mancanza del gatto abbia influenzato la vita della figlia, che ha persino saltato la scuola per il dolore. La famiglia ha iniziato a distribuire volantini, ha condiviso le informazioni su social media e ha continuato a cercare il gatto ogni giorno.

Le autorità e i vicini sono coinvolti nella ricerca

La ricerca ha preso una svolta inaspettata quando un amico ha condiviso messaggi da un gruppo WhatsApp locale. Un uomo che si chiama Pooh aveva iniziato a lamentarsi per i gatti che lasciavano deiezioni intorno al condominio. In un video condiviso con i vicini, l’uomo ha mostrato una trappola per gatti e ha annunciato di averne catturato uno. Ha anche fatto commenti indicando che l’animale sarebbe stato portato via. Un messaggio ha menzionato un’area vicino all’autostrada I-95 e alla strada 62nd Street, suggerendo che qualcuno che cercava il gatto dovesse guardare lì.

La famiglia ha deciso di approcciare direttamente il vicino

Janet e sua figlia hanno deciso di visitare la casa del vicino, sperando che potesse spiegare cosa era successo e dove fosse il gatto. L’uomo ha ammesso di aver intrappolato Kesha e di averla portata in un altro luogo. La famiglia ha iniziato a cercare vicino all’area indicata nei messaggi. Hanno continuato a tornare lì, sperando che il gatto potesse essere ancora lì o che qualcuno l’avesse trovato. La famiglia ha presentato una denuncia alla polizia di Miami e Miami-Dade Animal Services ha emesso una citazione per l’incidente. Nonostante l’azione delle autorità, la famiglia non ha smesso di cercare Kesha, sperando che qualcuno la riconosca e la riporti a casa. La madre ha espresso la sua gratitudine per l’aiuto ricevuto e continua a sperare che il gatto torni a casa. La ricerca è ancora in corso, con la famiglia che non si dà per vinta.